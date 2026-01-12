Терпели шантаж и давали в долг: центр личностного роста обвинили в сектантстве

Люди, купившие тренинги в Самарском центре личностного роста, потеряли миллионы, чтобы изображать проституток, мыть ноги незнакомцам и терпеть издевательства, учреждение обвинили в сектантстве, сообщает Baza .

Один из пострадавших рассказал, что за 100 тыс. рублей купил тренинг по развитию лидерских качеств от бизнес-коуча и главы центра «Гармония» Эллы Прудниковой. Курс был из трех этапов, каждый из них абсурднее другого, а происходящее напоминало секту. При этом учащимся строго запрещалось рассказывать о программе тренингов, а тем более обращаться в полицию.

Первый этап — «Базовый». Участники рассказывали о своих сокровенных, интимных тайнах ради сплочения коллектива. Но в реальности Прудникова использовала информацию для вымогательства и шантажа учеников.

Второй этап называется «Трансформация». Тут обучающихся заставляли бриться налысо, часами сидеть в позе монаха, а еще выцарапывать слова на надгробиях, ходить в костюме космонавта в общественных местах или представлять себя гусеничкой, для чего нужно было обмотаться тканью и ползать по полу. На странное поведение учеников центра личностного роста стали обращать внимание местные полицейские.

На третьем этапе — «Лидерство» — задания педагога стали более абсурдными. Так, людям нужно было зубной щеткой мыть ноги незнакомцам, перевоплощаться в проституток и докапываться до прохожих, задавая им интимные вопросы.

При этом за время обучения Прудникова изучала финансовое положение купивших тренинг. У самых состоятельных учеников она одалживала крупные суммы. Сначала глава центра возвращала деньги, но три года назад перестала.

Как пояснил пострадавший ученик, у него Прудникова заняла 8 млн рублей, а еще оформила на мужчину кредит в 9 млн. Он сейчас пытается признать недействительным этот займ. Долг пострадавшему удалось отсудить, но денег он не получил, так как Прудниковой нечем платить. Как уточнил адвокат, все средства и имущество руководитель центра предусмотрительно записала на родственников.

С женщиной пытаются судиться и другие пострадавшие. По предварительной информации, сумма ущерба от деятельности «Гармонии» и Прудниковой может достигать 100 млн рублей.

Кроме того, руководитель заставила учеников провести странный ритуал в отношении экс-участника тренинга, который ушел из странного обучения.

Мужчина заплатил за обучение 100 тыс. рублей, но на тренингах подвергся унизительным испытаниям и получил сомнительные наставления. В итоге он решил больше не учиться.

Сначала коучи пытались вернуть ушедшего, принуждая других учеников заниматься его вербовкой. Но когда экс-обучающийся уехал на вахту и стал вне досягаемости, то на курсах его объявили предателем и придумали обряд унижения. В центре сделали куклу из презервативов нарядили в одежду, которую он обычно носил. После этого участников тренингов заставляли оскорблять, бить и мучить резинового «предателя».

