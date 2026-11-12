Теракт в Петербурге имеет прибалтийский след

Автомобиль с военнослужащим взорвался утром 12 ноября на Колпинском шоссе. По предварительным данным, погибший служил в шестой армии ВВС и ПВО. Устройство для террориста могло быть переправлено из Прибалтики, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Взрыв произошел около 7 часов у пересечения с Полоцкой улицей, недалеко от магазина «Лента». По словам очевидцев, машина проехала около 300 метров. Взрыв задел пассажирский автобус, в котором находились до 40 человек. Информация о втором потерпевшем в автомобиле не подтвердилась.

По предварительным данным, злоумышленник заложил бомбу под днище машины и привел ее в действие дистанционно. Ряд СМИ сообщил, что устройство переправили из Прибалтики на воздушном шаре, а исполнитель забрал его в лесу. По данным публикации, установивший бомбу человек покинул Россию.

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник предположил, что подрыв готовила группа: один участник переправлял взрывчатку, другой забрал ее, собрал и установил устройство. Это оценка эксперта, а не установленный состав группы.

«Теракты всегда носят демонстративный характер. Конечно, это связано и с переговорами, и приездом американцев в Москву, и даже с тем, где служил погибший», — заявил Крапивник.

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