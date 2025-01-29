Тепловоз протаранил автобус на ж/д переезде в Подмосковье

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Рейсовый автобус столкнулся с тепловозом на ж/д переезде в Подмосковье

Тепловоз протаранил рейсовый автобус на железнодорожном переезде в Московской области. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ДТП произошло в среду вечером на нерегулируемом переезде в районе ж/д станции «Латышская».

На опубликованных кадрах видно, как при столкновении у автобуса помяло кузов и выбило все стекла с левой стороны. Тепловоз в результате ДТП повреждений не получил.

В данный момент информация о погибших и пострадавших уточняется.