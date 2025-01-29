Тепловоз протаранил автобус на ж/д переезде в Подмосковье
Рейсовый автобус столкнулся с тепловозом на ж/д переезде в Подмосковье
Фото - © "Осторожно, Москва"
Тепловоз протаранил рейсовый автобус на железнодорожном переезде в Московской области. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ДТП произошло в среду вечером на нерегулируемом переезде в районе ж/д станции «Латышская».
На опубликованных кадрах видно, как при столкновении у автобуса помяло кузов и выбило все стекла с левой стороны. Тепловоз в результате ДТП повреждений не получил.
В данный момент информация о погибших и пострадавших уточняется.