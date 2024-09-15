Теплоход столкнулся с прогулочным судном у Литейного моста в Петербурге

сегодня в 11:49

Появились кадры столкновения теплохода и прогулочного судна в Петербурге

Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры опубликовала кадры столкновения теплохода с прогулочным судном у Литейного моста в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как в темное время суток теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101». При столкновении у судна повреждение получила кабина и разбито одно из стекол.

Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).