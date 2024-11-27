Тело туристки из России нашли в горячем источнике в Индии

В горячем источнике в горах Индии обнаружили тело гражданки России. По предварительным данным, она могла умереть из-за отравления природными газами, так как слишком много времени провела в воде, сообщает SHOT .

Вечером 23 ноября 45-летняя Татьяна Л. отправилась в деревню Ганганани на горячие источники. Туристка так и не вернулась в отель, а потом ее тело обнаружили прямо в воде.

Женщина приехала в Индию вместе с друзьями из России и Литвы. Они провели в Индии около месяца и занимались духовными практиками. Погибшая трижды в день посещала источник, чтобы проводить ритуалы. Друзья намерены кремировать женщину по местным традициям.

По данным парамедиков и полиции, причиной случившегося могли стать сердечный приступ и отравление природными газами. Местные власти предупреждали о выбросах и о том, что на источниках нельзя проводить больше 15-20 минут.