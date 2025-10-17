Тело российской туристки нашли в отеле турецкой Аланьи

69-летняя Ольга, проживающая в отеле в районе Каргыджак, перестала выходить из номера. Персонал отеля заметил это и, обеспокоившись ее состоянием, решил проверить самочувствие женщины. Когда сотрудники вошли в комнату, они обнаружили россиянку лежащей на полу без признаков жизни.

Сотрудники отеля незамедлительно вызвали скорую помощь и правоохранительные органы, которые пытаются выяснить причину смерти туристки.

Тело погибшей женщины было перевезено в городской морг Аланьи.

