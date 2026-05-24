Тело омского школьника, на спор спрыгнувшего с моста, нашли в Иртыше

Происшествия

В реке Иртыш нашли тело 16-летнего школьника, который неделю назад спрыгнул с моста на спор, сообщает Ngs55.ru.

Подросток пропал вечером 16 мая в районе Нефтебазы. В воскресенье его тело нашли.

«Да, нашли, своими силами — без помощи государства. Искали родственники, друзья и волонтеры», — рассказал доброволец.

Тело мальчика вытащили из реки в районе микрорайона Регата. Следователи работают на месте происшествия. Специалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

