Тело нашел охранник: учительница умерла на рабочем месте в Екатеринбурге

сегодня в 09:48

Охранник нашел труп учительницы в кабинете одной из школ Екатеринбурга

В школе на Уралмаше в Екатеринбурге охранник обнаружил труп преподавательницы. Это произошло поздно вечером, сообщает E1.ru со ссылкой на источники.

Тело учительницы лежало в кабинете. По одной из версий, женщине стало плохо, и она умерла.

Охранник сообщил о кончине педагога в полицию. Следов повреждений на теле нет, предварительно, смерть естественная. Правоохранители ведут проверку.

Инцидент случился в школе №77. Ученики поделились, что в последнее время у учительницы были проблемы со здоровьем.

