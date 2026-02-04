Тело нашел охранник: учительница умерла на рабочем месте в Екатеринбурге
Охранник нашел труп учительницы в кабинете одной из школ Екатеринбурга
Фото - © Медиасток.рф
В школе на Уралмаше в Екатеринбурге охранник обнаружил труп преподавательницы. Это произошло поздно вечером, сообщает E1.ru со ссылкой на источники.
Тело учительницы лежало в кабинете. По одной из версий, женщине стало плохо, и она умерла.
Охранник сообщил о кончине педагога в полицию. Следов повреждений на теле нет, предварительно, смерть естественная. Правоохранители ведут проверку.
Инцидент случился в школе №77. Ученики поделились, что в последнее время у учительницы были проблемы со здоровьем.
