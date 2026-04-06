Тело мужчины нашли в чемодане возле водоема на северо-востоке Москвы

Тело мужчины обнаружили в чемодане вблизи одного из водоемов на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

В субботу, 4 апреля, около водоема вблизи Алтуфьевского шоссе обнаружили чемодан, внутри которого было тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

По информации «МК: срочные новости», труп обнаружила женщина, которая спустилась к водоему по нужде. Она открыла чемодан и увидела внутри тело.

По факту произошедшего столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Специалисты осмотрели место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

В настоящее время следователи и криминалисты предпринимают меры для установления личности и задержания подозреваемого.

