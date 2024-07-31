Тело еще одной погибшей женщины нашли после аварии на Беломорканале

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МЧС: обнаружено тело третьего погибшего при прорыве дамбы в Карелии

Спасатели при обследовании акватории Беломорско-Балтийского канала обнаружили тело еще одной женщины, пропавшей при прорыве дамбы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Труп лежал на береговой линии, расположенной за населенным пунктом Кочкома.

Таким образом число жертв аварии на Беломорканале увеличилось до трех, данную информацию подтвердил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. Он принес соболезнования родственникам погибшей.

Ранее были найдены тела двух пропавших в результате аварии на шлюзе канала — женщины и мужчины, который был водителем экскаватора.

В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены.

Размыв временной песчаной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошел утром 29 июля.