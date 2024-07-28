Тело блогера МотоТани кремируют

На Троекуровском кладбище в столице подошла к концу церемония прощания с трагически погибшей в Турции блогершей Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня, ее тело кремируют, сообщает Life.ru.

На церемонии прощания плакали все, начиная от семьи погибшей до грозного вида байкеров. Тело МотоТани доставят в крематорий на Хованском кладбище.

Похоронят прах Татьяны Озолиной в ее родном городе Таре Омской области.

МотоТаня погибла в аварии в Турции 23 июля — она столкнулась с местным мотоблогером Онуром Обутом. Озолина была автором и владелицей одного из самых популярных в России мотоблогов в различных соцсетях.