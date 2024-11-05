Телеведущей Шараповой продали сомнительную косметику под видом элитной продукции

Известную телеведущую Арину Шарапову обманули с косметическими средствами на 44 тыс. рублей. Она приобрела большое количество товаров, но позже оказалось, что они некачественные и фактически не соответствуют заявленной цене, сообщает « 112 ».

Шарапова не стала использовать купленную косметику, поскольку не было понятно, из чего она произведена. После этого телеведущая написала заявление в полицию.

Полицейские организовали проверку по факту случившегося.

Это не первый случай приобретения сомнительных товаров с большой скидкой среди звезд. К правоохранителям уже обратились обратилась супруга режиссера и продюсера Владимира Досталя Мириам, бизнесвумен Елена Ветхова и гимнастка Ляйсан Утяшева.