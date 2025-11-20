Телеведущая Эппле может лишиться звания заслуженной артистки из-за 10 млн рублей

Известную актрису и телеведущую Жанну Эппле могут лишить почетного звания заслуженной артистки России из-за давнего долга перед бывшей приятельницей, которой не вернула 10 млн рублей. По мнению кредитора, телеведущая пытается списать долг с помощью процедуры банкротства, сообщает Mash .

Все началось в 2010 году, когда Эппле, пережив развод, столкнулась с финансовыми трудностями при покупке квартиры. За помощью она обратилась к психологу и владелице риелторского агентства Капитолине Полянской, с которой ее связывала дружба. Полянская предоставила актрисе необходимую сумму в евро — 154 тысячи. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 20 ноября это примерно 14 млн 260 тыс. 400 рублей.

Эппле частично погашала долг до 2018 года, после чего выплаты прекратились. К этому моменту она вернула только 53 тысячи евро. Полянская, выждав некоторое время, обратилась в суд с требованием вернуть оставшиеся 102 тысячи тысячи, а также проценты в размере 7 тысяч евро.

В 2023 году суд вынес решение в пользу Полянской, обязав Эппле выплатить долг по текущему курсу. Однако 61-летняя актриса инициировала процедуру банкротства. Арбитражный суд принял ее заявление, и имущество актрисы выставлено на продажу, но долг перед подругой остается не погашенным.

В ответ на это Полянская подала заявление с требованием лишить Эппле звания «Заслуженной артистки», утверждая, что человек, уклоняющийся от финансовых обязательств, не достоин этого высокого статуса.

Близкая подруга Эппле, актриса Эвелина Бледанс, воздержалась от комментариев по данному вопросу. Сыновья Жанны Потап и Фрэз также не предоставили комментарии. Сама актриса не смогла оперативно ответить на запрос журналистов.

