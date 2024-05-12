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Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов в Белгороде

Из-под завалов в многоэтажке Белгорода извлекли тела еще двух погибших. Всего нашли тела пятерых жителей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Позже спасатели нашли тело еще одного погибшего.

Участники территориальной самообороны прошлись по квартирам близлежащих двух подъездов с одной и другой стороны дома. Все люди были переселены.

Полуторамесячного ребенка, который пострадал при обрушении в Белгороде, готовят к транспортировке в столицу.