Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов в Белгороде
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Из-под завалов в многоэтажке Белгорода извлекли тела еще двух погибших. Всего нашли тела пятерых жителей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Позже спасатели нашли тело еще одного погибшего.
Участники территориальной самообороны прошлись по квартирам близлежащих двух подъездов с одной и другой стороны дома. Все люди были переселены.
Полуторамесячного ребенка, который пострадал при обрушении в Белгороде, готовят к транспортировке в столицу.