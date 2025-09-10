Тела детей в чемоданах: ужасная находка ждала новых хозяев склада в Новой Зеландии

В 2017 году гражданка Кореи Джи Ын Ли потеряла мужа, скончавшегося от рака. Не сумев пережить эту утрату, она, по всей видимости, решила избавиться от своих двоих детей, чтобы оставить трагедию в прошлом.

В 2018 году мать дала смертельную дозу снотворного шестилетнему Мину Джо и восьмилетней Юне Джо. Убедившись, что дети мертвы, она поместила их тела в чемоданы и спрятала на складе. После этого Джи Ын Ли покинула Новую Зеландию, уехав в Корею, и сменила свое имя на Хакен Ли.

Склад оставался пустым в течение длительного времени, пока в 2022 году его не продали на аукционе за долги. Новые хозяева недвижимости были в ужасе, обнаружив в помещении чемоданы с останками детей. Они немедленно сообщили о случившемся в правоохранительные органы, что привело к задержанию женщины. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось, предполагается, что в этот раз оно продлится не менее месяца.