«Техасский маньяк» из Дагестана бросил жертв после пожара на квесте и сбежал

Подвальное помещение квест-комнаты в «Дом ужаса» в Дагестане не было оборудовано системой пожаротушения. По информации SHOT , проверок там не проводились. Родственники погибших девушек считают, что «техасский маньяк» просто бросил своих жертв и сбежал.

Родственники погибших девушек рассказали свою версию трагедии в Махачкале. По их версии, «техасский маньяк» из дагестанского квеста облил Мадину керосином и зажег зажигалку, чтобы она испугалась, но трюк вышел из-под контроля. По предварительной информации, актер убежал и оставил всех участников квеста в опасности.

По словам родственников погибших, на помощь Мадине бросилась ее подруга Асият. Огнетушитель в помещении не нашли. Участники долго пытались найти выход из подвала, но эти попытки не увенчались успехом. В итоге прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли дверь болгаркой.

В результате ночного пожара в квест-комнате в Махачкале погибли две девушки, сообщили в пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).