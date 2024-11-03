ТАСС: замначальника тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку

сегодня в 22:29

Военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по обвинению во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, генерал получил взятку за от строительной организации за поставку модулей для быстровозводимых зданий.

Сумма незаконного вознаграждения составила 140 млн рублей. При этом генерал шантажировал поставщика угрозой разорвать контракт стоимостью 480 млн.

Бизнесмен перевел требуемую сумму через посредника, которого тоже задержали правоохранители.

Суд отправил Мирзаева в СИЗО до 2 января 2025 года.