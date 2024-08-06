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ТАСС: ВСУ несут большие потери, пытаясь выйти из окружения у поселка Нью-Йорк

Бойцы украинской армии пытаются выйти из окружения в восточной части села Новгородское (украинское название населенного пункта — Нью-Йорк) на горловском направлении спецоперации, сообщает ТАСС .

Силовики отметили, что ВСУ несут большие потери при попытках убежать с данного участка столкновения. Руководство пытается в панике выводить войска.

Источник добавил, что убегающие бойцы противника попадают под шквальный огонь и гибнут.

Ранее три бригады ВСУ попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении СВО. Они пытаются спастись с помощью дронов, но системы РЭБ ВС РФ их подавляют.