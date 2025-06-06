Танцевавших под «Матушку-землю» украинок оштрафовали в Киевской области
Девушки под Киевом включили русскоязычную песню «Матушка-земля» и решили под нее станцевать прямо посреди проезжей части. За это на них составили протоколы, сообщает РЕН ТВ.
Импровизированный танцевальный флешмоб попал на видео. Кадры быстро распространились в Сети.
По данным полиции Киевской области, жительниц села Гореничи привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сами они объяснили свой поступок тем, что просто решили развлечься под российский хит Татьяны Куртуковой.