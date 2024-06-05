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Танкисты ВС РФ нанесли удар по украинскому опорнику на авдеевском направлении

Происшествия

Российские танкисты ударили по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении. Бойцы выдвинулись на позицию, используя особенности рельефа местности и густую растительность, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Танкистам удалось оперативно навести боевую машину на цель и поразить украинский опорный пункт на дальности более 8 км. Точным выстрелом военные атаковали группу усиления, которая подходила на опорный пункт.

Стрельбу проводили по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами дронов.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.