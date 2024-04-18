Таможня на границе Литвы и Белоруссии сгорела из-за Porsche Cayenne с контрабандой

Пожар на границе Литвы и Белоруссии вспыхнул из-за Porsche с контрабандой

На литовском таможенном пункте «Мядининкай», расположенном на границе с Белоруссией, накануне вспыхнул мощный пожар. По данным полиции Литвы, огонь разгорелся в иномарке Porsche Cayenne, которая везла партию контрабанды сигарет, сообщает «Царьград» .

Пожар на пункте таможни вспыхнул в ночь на 18 апреля. После ЧП «Мядининкай» закрыли по обе стороны. Тушение пожара заняло почти 4,5 часа.

По данным литовских правоохранителей, мощный вспыхнул в приметном Porsche Cayenne. Изначально таможенники решили проверить «немца», после оказалось, что в салоне везли контрабанду сигарет. В один момент машина резко загорелась.

«Требовалась детальная проверка, и во время этой детальной проверки вспыхнул пожар. Тайники обнаружены», — говорится в сообщении полиции.

По данным властей страны, происшествие нанесло значительный ущерб — в результате пожара сгорел ангар литовской таможни и административная часть здания.