Талдомская прокуратура контролирует дело о хищении 1,8 млн руб у пенсионерки

Талдомская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве, в результате которого у местной пенсионерки похитили 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, жительнице Талдома позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил о якобы утечке персональных данных и попытке снятия средств с банковского счета, убедив женщину передать все сбережения курьеру для «обеспечения сохранности».

30 декабря 2025 года 22-летний мужчина встретился с потерпевшей в торговом центре и получил от нее пакет с деньгами на сумму 1,8 млн рублей. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность курьера установили и задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По ходатайству прокуратуры обвиняемого заключили под стражу. Талдомская городская прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

Прокуратура напоминает, что сотрудники правоохранительных органов не отправляют курьеров за деньгами. Бдительность помогает защититься от мошенников.

