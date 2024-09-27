Таксист разбил окно автобуса и избил водителя на западе Москвы
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На остановке общественного транспорта на западе столицы таксист разбил окно автобуса и избил водителя, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 26 сентября. Водитель такси грубо нарушил общественный порядок, он хотел противопоставить себя окружающим и продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к людям.
После нападения на водителя автобуса, таксист скрылся.
Силовики установили личность 33-летнего мужчины. Злоумышленника доставили в правоохранительные органы.
Прокуратура контролирует привлечение задержанного к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (хулиганство).