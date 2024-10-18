Таксист и пассажир спасли попавшего в страшнейшее ДТП человека у Шереметьево

Водитель и пассажир спасли человека в перевернувшейся машине рядом с Шереметьево

В Подмосковье водитель «Яндекс Такси» и его пассажир помогли автомобилисту, который на полной скорости влетел в кювет и перевернул машину. Из-за спасения пассажир даже опоздал на самолетный рейс, сообщает SHOT .

В Сети также появились кадры с места событий. Как оказалось, все произошло по пути в аэропорт Шереметьево — в нескольких метрах от такси пролетела иномарка, которая врезалась в ограждение и несколько раз перевернулась.

Таксист и его клиент отреагировали оперативно и отправились помогать пострадавшему. Раненый автомобилист, разбивший машину, выжил, хотя его и пришлось госпитализировать с множественными травмами.

Водитель такси по имени Антон отметил: он знал, что при таких авариях пострадавших лучше не трогать, поскольку можно усугубить их здоровье из-за многочисленных переломов. Мужчины решили вызвать скорую помощь и ждали на месте, пока не приедут врачи.

После прибытия кареты «скорой» мужчины продолжили путь в аэропорт, однако пассажир все же опоздал на запланированный рейс.