сегодня в 14:01

Такси повисло на отбойнике при выезде из Нахимовского тоннеля в Москве

На выезде из Нахимовского тоннеля в сторону Коломенского проезда в пятницу днем произошло ДТП, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

В Сети появились кадры с места аварии. На них видно, что автомобиль такси буквально «вспорхнул» на отбойник и застрял там. Что именно произошло, неизвестно.

Рядом с кроссовером столпились люди. Обломки заградительной конструкции разметало по проезжей части.

В результате для проезда транспорта недоступны правый и средний ряды. Движение в тоннеле у места ДТП затруднено.

