Такси Kia насмерть сбило пешехода в Новой Москве

сегодня в 10:32

Такси Kia наехало на пешехода рядом с домом №1 на улице Адмирала Корнилова в районе Коммунарка в Новомосковском административном округе. Он погиб, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Пешеход переходил дорогу в не установленном для этого месте. Он получил сильные травмы.

В результате пешеход погиб. Судя по опубликованному фото, у такси разбито лобовое стекло, фара и бампер.

На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи. Кроме того, работают ГАИ, следственно-оперативная группа.

