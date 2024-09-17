Гражданин Таджикистана выбросил в окно свою жену в Санкт-Петербурге

В Петербурге 34-летнюю иностранку выбросил в окно ее 28-летний муж

В Санкт-Петербурге 28-летний гражданин Таджикистана выбросил в окно 34-летнюю супругу. Женщина получила перелом таза, стопы, лодыжки, голени, закрытую травму груди и сотрясение мозга, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник.

Происшествие случилось во Фрунзенском районе вечером 16 сентября. Примерно в 18:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Турку во дворе лежит женщина, упавшая из окна. Пострадавшая не могла самостоятельно подняться.

Оказалось, что раненая — гражданка Таджикистана, которую выбросил в окно ее муж-соотечественник. Женщину отвезли в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии, она помещена в реанимацию.

Иностранка сказала, что из окна ее выбросил собственный муж, после чего ее супруга задержали. Мужчина помещен в спецпомещение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.