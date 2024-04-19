Таджик ворвался в дом к пожилой россиянке и изнасиловал ее

СК: мигранта обвиняют в изнасиловании пенсионерки у нее дома

Гражданин Таджикистана обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 71-летней жительницы городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина пришел в дом к ранее знакомой ему пенсионерке. Приставив к шее нож, он начал угрожать ей, а затем изнасиловал.

Правоохранители установили, что обвиняемый также неофициально работал в разных домах престарелых в Подмосковье. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Он арестован.