Табун лошадей провалился в глиняную яму в Дагестане

Табун лошадей провалился и застрял в глиняной яме в Дагестане. К настоящему времени одно животное погибло, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как несколько провалившихся лошадей предпринимают попытки выбраться из глиняной ямы, однако не могут даже сдвинуться с места.

Жители Цунтинского района утверждают, что лошадей будет крайне сложно спасти. Глина все сильнее затягивает животных, а попыткам их спасти мешают неблагоприятные погодные условия.

В данный момент трое лошадей подают признаки жизни и предпринимают отчаянные попытки выкарабкаться.