«Сынок, молчи»: 21-летний парень забил молотком 7 уральцев с детьми

В 1993 году в Каменске-Уральском произошло массовое убийство, ставшее известным как преступление века. 21-летний Виктор Петриченко забил молотком семерых человек, включая двоих детей, и скрылся. Убийство осталось нераскрытым почти 32 года, пока в 2025 году мужчину не задержали. Е1 узнал, что стало с маньяком.

Ночью 1 января 1993 года соседи слышали странные звуки из квартиры на Рабочей улице, но не подозревали о трагедии — все праздновали Новый год. Тела жертв были найдены только 5 января, когда они не вышли на работу. Тела Ивановых и Гилевых, а также их знакомого директора школы Сергея Верзакова лежали в квартире, там же были и дети: 13-летний мальчик и его 12-летняя сестра.

Петриченко, который познакомился с жертвами на вокзале, воспользовался их добротой и пришел на новогодний праздник, после чего совершил преступление и покинул город.

Резонанс был огромным, весь город был в шоке. На похороны пришло более тысячи человек. Все силы местной милиции, областного УВД и прокуратуры были брошены на розыск преступника, а также помощь оказывали из Москвы и соседних регионов. Однако задержать преступника не смогли.

Поймать убийцу не удалось из-за отсутствия современных технологий. В 2024 году следователи возобновили дело, используя старые улики и ДНК, что в итоге привело к задержанию Петриченко в январе 2025 года в Амурской области.

На допросе он сначала отрицал свою вину, но позже признался, описав детали преступления. Петриченко объяснил, что изначально планировал ограбление семьи, так как считал их «богатыми», но «все пошло не так» — он взял молоток и начал убивать.

Теперь ему 53 года, и он не имел проблем с законом после 1995 года. Мужчина до сих пор помнит все детали страшного преступления. Единственный, кому он признался, по словам самого Петриченко, это его отец, который умер. Отец сказал ему тогда: «Ну, сынок, молчи». Он и молчал 32 года.

Убийцу задержали в Амурской области, где он жил под своей фамилией с женой и сыном. По данным прокуратуры, он полностью признал вину. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.