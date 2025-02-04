Сына баскетболиста Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков

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TMZ: сына Майкла Джордана отправили в тюрьму за хранение кокаина

Сына баскетболиста Майкла Джордана, Маркуса, задержали во Флориде. Мужчину обвиняют в хранении наркотиков и других преступлениях, сообщает « Чемпионат » со ссылкой на TMZ.

Маркус был пойман на хранении кокаина и езде в нетрезвом виде. Также мужчина оказывал сопротивление во время задержания.

Младшего Джордана отправили в тюрьму округа Ориндж.

Его отец не давал комментариев по поводу задержания.