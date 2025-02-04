Сына баскетболиста Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков
TMZ: сына Майкла Джордана отправили в тюрьму за хранение кокаина
Сына баскетболиста Майкла Джордана, Маркуса, задержали во Флориде. Мужчину обвиняют в хранении наркотиков и других преступлениях, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на TMZ.
Маркус был пойман на хранении кокаина и езде в нетрезвом виде. Также мужчина оказывал сопротивление во время задержания.
Младшего Джордана отправили в тюрьму округа Ориндж.
Его отец не давал комментариев по поводу задержания.