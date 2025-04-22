Сын священнослужителя в Москве попал в больницу из-за отравления психотропами

В Москве 14-летний подросток из семьи священнослужителя был госпитализирован с подозрением на отравление психоактивными веществами. Инцидент произошел в канун Пасхи, сообщает Baza .

Школьник не вернулся домой после занятий. Родители начали масштабные поиски, и лишь поздно вечером знакомые обнаружили мальчика на улице — без верхней одежды и обуви, в одних шортах. Состояние подростка вызвало тревогу: он не мог объяснить, что с ним произошло.

Мальчика оперативно доставили в больницу, там медики назвали предварительный диагноз — отравление психотропными веществами.

Подросток из благополучной семьи — его отец служит настоятелем храма в поселке Воскресенское. Юноша не имел проблем с учебой или поведением, что делает ситуацию особенно неожиданной для близких.