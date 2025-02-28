Свыше 500 кг зараженной вредителем клубники уничтожили в Подмосковье

В Московской области пресекли поступление в продажу зараженной клубники из Египта, сообщает «Царьград» .

Фитосанитарный контроль обнаружил крупную партию импортной клубники, зараженной опасным вредителем.

В грузе общим весом 518 кг были найдены насекомые — западный цветочный трипс, считающийся одним из самых вредоносных, так как он является переносчиком вирусных болезней растений.

Вся партия клубники, прибывшая, предположительно, из Египта, была ликвидирована. После уведомления о заражении ягод владелец партии согласился на уничтожение. Ущерб от утилизации зараженной клубники оценивается приблизительно в 230 тыс. рублей.