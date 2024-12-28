СВР: спецслужбы США и Британии готовят атаки на военные базы РФ в Сирии

Британские и американские спецслужбы готовят террористические атаки на российские военные базы, расположенные в Сирии, сообщает РИА Новости .

В службе внешней разведки РФ (СВР) отметили, что исполнителями терактов должны стать боевики ИГ*. Им уже дали задание от спецслужб Британии и Штатов, ударные беспилотники для проведения атак.

Чтобы скрыть свою причастность к нападению, Лондон и Вашингтон дали распоряжения для ВВС о продолжении ударов по местам расположения ИГ*.

В США и Великобритании рассчитывают, что такие провокации побудят РФ к эвакуации военных с территории Сирии. При этом новые сирийские власти обвинят в неспособности контролировать радикалов.

* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.