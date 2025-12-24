Свирепый покупатель разгромил магазин электроники в Алтайском крае

В Камне-на-Оби в Алтайском крае мужчина разгромил магазин электроники, он разбил 12 телевизоров и два холодильника, сообщает «112» .

Ранее агрессор купил в магазине водонагреватель и телевизор, но техника быстро сломалась, на нее еще действовала гарантия. Сначала он хотел отремонтировать ее, а когда не получилось, решил вернуть в магазин.

Ему в возврате товара отказали, так как мужчина пытался самостоятельно провести ремонт, а не в сервисном центре. В итоге клиент сильно рассвирепел и стал крушить всю бытовую технику, которая выставлена в торговом зале.

От рук злоумышленника пострадали 12 телевизоров и два холодильника, а общий ущерб составил свыше 330 тыс. рублей.

Агрессора задержали росгвардейцы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела поданному факту.

