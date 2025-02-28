Свинья убила украинца ножом в Тернопольской области

В Тернопольской области Украины мужчина погиб при попытке заколоть свинью. Животное дало украинцу отпор, и он получил смертельное ножевое ранение, сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Погибшим оказался 44-летний мужчина. Он хотел заколоть свинью, однако животное сделало резкое движение и мужчина получил ранение. В итоге у него оказалась порезана артерия, что привело к смерти.

В полиции заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». Ведется следствие.

В феврале 2022 года в Киевской области мужчина погиб из-за банки с огурцами. Житель Белой Церкви готовил мясо дома и уронил емкость с овощами, осколок которой порезал его вену на ноге. В результате 42-летний украинец потерял много крови и умер на месте, его труп нашла соседка.