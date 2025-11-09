Свет пропал в ряде районов Таганрога
Фото - © Медиасток.рф
Аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) произошло в воскресенье днем в Таганроге. В ряде районов города отсутствует электроснабжение, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
«По информации ПАО „Россети“ произошло аварийное отключение высоковольтной линии», — написала Камбулова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что специалисты аварийных служб предпринимают все возможные меры для скорейшего возобновления электроснабжения. Ликвидацию аварийной ситуации планируется завершить в течение 2 часов.
Камбулова добавила, что будет оперативно информировать местных жителей о восстановительных работах и устранении аварийной ситуации.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно. новости», жители Таганрога сообщили о взрыве. К настоящему моменту в городе отсутствуют вода и электроэнергия.
