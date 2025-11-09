Свет пропал в ряде районов Таганрога

сегодня в 12:28

Аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) произошло в воскресенье днем в Таганроге. В ряде районов города отсутствует электроснабжение, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

«По информации ПАО „Россети“ произошло аварийное отключение высоковольтной линии», — написала Камбулова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что специалисты аварийных служб предпринимают все возможные меры для скорейшего возобновления электроснабжения. Ликвидацию аварийной ситуации планируется завершить в течение 2 часов.

Камбулова добавила, что будет оперативно информировать местных жителей о восстановительных работах и устранении аварийной ситуации.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно. новости», жители Таганрога сообщили о взрыве. К настоящему моменту в городе отсутствуют вода и электроэнергия.

