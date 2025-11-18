Сварили кофе за 2 млн рублей: дагестанок наказали за осквернение Вечного огня

Две жительницы Дагестана оштрафованы судом на 2 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Верховный суд региона с участием гособвинителя прокуратуры вынес приговор в отношении двух местных жительниц. Женщины были признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично).

В суде отмечено, что в 2023 году злоумышленницы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола в Махачкале в присутствии прохожих начали варить кофе в двух турках на Вечном огне, который горит перед памятником Воину-освободителю, посвященному борьбе с фашизмом.

Жительницам республики назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей каждой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.