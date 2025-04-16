Супружеской паре россиян полгода платили пенсию билетами банка приколов

В башкирском Стерлитамаке пожилой супружеской паре погода выдавали пенсию билетами банка приколов, утверждает Mash Batash . По его данным, пенсионеры пожаловались на обман в полицию, но расследование было остановлено. После этого дедушку парализовало.

По словам внука, его бабушка и дедушка откладывали пенсионные сбережения и не обращали внимания, что им выдают фальшивые купюры. О том, что несколько месяцев им платили «фантиками», дедушка узнал во время похода в банк для оплаты коммунальных услуг.

Позже выяснилось, что обманутым пенсионерам платили билетами банка приколов вперемешку с настоящими купюрами. Так, из 298 тысяч только 97 тысяч рублей оказались не фальшивыми.

Башкирские пенсионеры пожаловались на обман в полицию. Дело изучалось полгода, после чего, по информации канала, правоохранители остановили расследование.

После этого у дедушки, которому платили пенсию фальшивками, случился инсульт. Пожилому мужчине парализовало половину тела, утверждается в статье.