«ОМ»: супругов из Москвы отказались укрыть в отеле в Сириусе во время атаки БПЛА

Супругов из Москвы Катерину и Дмитрия отказались пускать на подземную парковку отеля «Цитрус» в Сириусе (Краснодарский край) во время атаки украинских БПЛА, утверждает «Осторожно, Москва» со ссылкой на семейную пару. По словам москвичей, сотрудники гостиницы сказали им, что могут пускать в укрытие исключительно постояльцев.

По словам супругов, на днях они приехали из Москвы, чтобы отдохнуть на черноморском побережье. Ночью 24 июля, когда федеральная территория «Сириус» оказалась под атакой беспилотников, пара находилась на улице.

Катерина утверждает, что в их коттеджном доме не было места для укрытия, и они решили спрятаться в гостинице. Вместе с другой семьей с тремя детьми они побежали в отель, у которого была подземная парковка. Однако ночью паркинг был закрыт.

«На тот момент уже было несколько вспышек, началась сильная атака. Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля», — рассказала москвичка.

Катерина добавила, что она хотела предложить сотрудникам деньги, чтобы им дали укрытие, но передумала. Вскоре, по словам туристки, им помогли сотрудники местного кафе, которые укрыли их в подвале. Позже, после закрытия заведения, Катерина, Дмитрий и их знакомые ушли на парковку ТЦ.

В «Цитрусе» подтвердили, что они не пустили людей. Объясняя поступок, представители гостиницы заявили, что сделали это из-за отсутствия режима чрезвычайной ситуации.

«Сирены тогда еще не сработали, посторонних гостей с улицы мы не имеем права впускать в целях безопасности, документов у них при себе не было. Если бы сработала сирена, мы бы всех впустили. У нас тут часто ходят пьяные неадекватные люди», — рассказали в «Цитрусе».