Сухостой на 40 гектарах горит в Крыму вдоль дороги из Евпатории в Симферополь Происшествия сегодня в 14:37 Фото - © РИА Новости, Виталий Аньков

В Крыму сотрудники МЧС РФ тушат ландшафтный пожар. Горит сухостой на 40 гектарах вдоль автодороги из Евпатории в Симферополь в Сакском районе, частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России.

Огонь расходится быстро. Это происходит из-за ветра и жары. Случилось сильное задымление. Из-за этого движение по одному из участков дороги ограничили. Пожар тушит 71 сотрудник МЧС. Задействовано 15 единиц техники.