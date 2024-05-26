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Сухогруз «Зеленга» врезался в пролет моста в Ростове-на-Дону

Сухогруз «Зеленга» врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Очевидцы отмечают, что он по неизвестной причине пошел не по середине реки и оказался на мелководье, сообщает Baza .

Судно врезалось трубкой в разводной железнодорожный мост. Предварительно, теплоход потерял управление после того, как отказал двигатель.

В ходе происшествия на сухогрузе оказались смяты капитанский мостик и рубка.

В результате инцидента никто не пострадал. На движение поездов и судов произошедшее не повлияло.