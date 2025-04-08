Судмедэксперт ответил, как наркотики могли привести к пневмонии и смерти Техника

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун рассказал, как наркотики могли привести к пневмонии у Паши Техника, сообщает Газета.ru .

Как отметил врач, по данным медицинской экспертизы к смерти пациента привела неуточненная пневмония. Этот недуг из-за различных патологических процессов в организме вызвал острую дыхательную и почечную недостаточность, которые впоследствии стали причиной септического шока — причиной смерти.

Имеют ли отношение наркотики к смерти Техника, по мнению специалиста, пока неясно, необходимы результаты судебно-химического исследования, которое занимает несколько недель.

Также Решетун отметил, что в похожих случаях, когда требуется транспортировка тела, выдается предварительное свидетельство о смерти. Отсутствие в этом документе упоминаний о наркотиках в организме не подтверждает их отсутствие.

Судмедэксперт заявил, что сами наркотики не вызывают пневмонии. Однако они могут вызвать наркотическое опьянить и рвоту.

«Она может усложниться аспирацией, то есть забрасыванием рвоты в дыхательные пути. Это могло вызвать пневмонию, но говорить о чем-то еще рано», — заключил Решетун.