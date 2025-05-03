Судью ООН Мугамбе посадили в колонию за принуждение женщины к рабскому труду

Судью ООН Лидию Мугамбе приговорили к шести годам и четырем месяцам тюрьмы за то, что она в Великобритании эксплуатировала молодую женщину из Уганды. Орган государственной власти запретил виновной контактировать с жертвой, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

50-летнюю Мугамбе признали виновной в том, что она отобрала у женщины из Уганды работу. После этого судья заставила девушку быть собственной домработницей и ухаживать за детьми.

Мугамбе посчитали виновной в помощи в нарушении миграционного законодательства Великобритании, принуждению человека к работе и запугиванию свидетельства по делу. Судья тоже уроженка Уганды.

Жертве предоставили убежище в Великобритании.