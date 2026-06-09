Судью из Красноярска привлекут к ответственности за смертельное ДТП
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о привлечении судьи Красноярского краевого суда к ответственности за смертельную аварию, сообщает prmira.ru.
Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей России дать согласие на привлечение судьи в качестве обвиняемой.
По версии следствия, в январе 2025 года судья ехала за рулем легкового автомобиля по трассе Красноярск — Енисейск. В салоне находились ее мать и еще несколько пассажиров.
Следователи считают, что водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. По их данным, она не учла интенсивность движения и погодные условия, включая гололедицу.
Мать судьи скончалась на месте ДТП. Водитель второго автомобиля получил тяжкий вред здоровью.
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