Судью из Красноярска привлекут к ответственности за смертельное ДТП

Бастрыкин просит привлечь судью из Красноярска к ответственности за ДТП

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о привлечении судьи Красноярского краевого суда к ответственности за смертельную аварию, сообщает prmira.ru .

Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей России дать согласие на привлечение судьи в качестве обвиняемой.

По версии следствия, в январе 2025 года судья ехала за рулем легкового автомобиля по трассе Красноярск — Енисейск. В салоне находились ее мать и еще несколько пассажиров.

Следователи считают, что водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. По их данным, она не учла интенсивность движения и погодные условия, включая гололедицу.

Мать судьи скончалась на месте ДТП. Водитель второго автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

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