Судимого бойца СВО решили не отправлять в колонию за подрыв гранаты перед детьми

Казанский гарнизонный военный суд приговорил к 3 годам условного лишения свободы российксого военного. По версии следствия, осенью 2023 года фигурант по пьяни взорвал гранату во дворе жилого дома, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Судя по появившемуся в Сети видео, мужчина хотел развлечь игравших у подъезда детей и предложил одному из них достать чеку из гранаты. В ответ на это армеец услышал отказ и неодобрительные возгласы соседей, после чего он самостоятельно привел боеприпас в действие и бросил его в сторону.

Одна из жительниц дома, во время взрыва находившаяся во дворе с маленьким ребенком, в тот же день обратилась в полицию. На судебном заседании женщина заявила, что и она, и ее сын получили психологические травмы. Малыш перестал хорошо питаться и был крайне обеспокоен, говорила женщина.

Участник СВО свою вину в хулиганстве не признал. Фигурант прошел судебно-психиатрическую экспертизу, в результате которой у мужчины были обнаружены признаки психических и поведенческих расстройств.

Суд учел то, что военный принимал участие в спецоперации. Кроме того, после случившегося боец также изъявил желание продолжить службу в российской армии.

По итогу фронтовика приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В суде также указали, что действия обвиняемого не относятся к нарушению воинских обязанностей.

Ранее мужчина, по данным журналистов, уже был судим за мошенничество, хищение документов, попытку кражи, разбой, грабеж и управление транспортным средством в нетрезвом виде.