Судебные приставы Подмосковья взыскали 240 тыс рублей за моральный вред

Жителю Московской области, пострадавшему в ДТП, удалось добиться справедливости и получить возмещение морального вреда и судебных расходов. Житель подмосковного города Жуковский нарушил правила дорожного движения. Это стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Травмы, полученные им, были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Водителю мотоцикла была проведена медицинская операция, в дальнейшем он проходил амбулаторное лечение.

Пострадавший в ДТП мужчина обратился в Раменский городской суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда. Суд вынес решение возместить водителю мотоцикла причиненный моральный вред и судебные расходы на общую сумму в размере 240 тыс. рублей. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство в Жуковском городском отделении судебных приставов.

Однако, когда дело дошло до исполнения судебного решения, виновник ДТП не поспешил с оплатой. В результате, судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 14 500 рублей и ограничил должника в праве выезда за границу, а также наложил запрет на регистрацию двух его автомобилей.

Принятые меры принудительного исполнения позволили добиться результата — после ареста одного из автомобилей должник быстро предоставил платежные документы, подтверждающие полное погашение задолженности. Исполнительное производство завершено и пострадавший получил положенную ему компенсацию.

Так, благодаря слаженной работе судебных приставов, права граждан были защищены, а справедливость восстановлена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.