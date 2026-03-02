«Судьба премьера остается неизвестной»: Иран ударил по офису Нетаньяху

«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы исламской республики нанесли удары по офису Нетаньяху и расположению Бара баллистическими ракетами средней дальности Kheibar.

Соединенные Штаты и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы, в том числе ОАЭ. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.