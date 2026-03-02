«Судьба премьера остается неизвестной»: Иран ударил по офису Нетаньяху
В понедельник утром Иран нанес ракетный удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и расположению командующего ВВС еврейского государства Томера Бара, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы исламской республики нанесли удары по офису Нетаньяху и расположению Бара баллистическими ракетами средней дальности Kheibar.
Соединенные Штаты и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы, в том числе ОАЭ. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.
