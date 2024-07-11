Суд вынес приговор сестре фигуранта кремлевского дела

Приговорили сестру владельца криминального бизнеса по делу о ремонте в Кремле

Тверской суд Москвы приговорил сестру и бухгалтера фирмы «Петербургский ренессанс» Оксану Орынчук к 4,5 годам колонии по делу о хищении при реконструкции Кремля, пишет ТАСС .

Ранее Ивана Орынчука отправили в колонию на четыре года за хищении 70,4 млн руб.

Глава «Петербургского ренессанса» был уличен в мошенничестве при реставрации нескольких башен Кремля.

Следствие по делу Оксану Орынчук шло два года. Она занималась финансами в компании брата.