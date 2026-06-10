Суд в Осинниках оправдал двух фигурантов дела об убийстве у автостанции

Присяжные не нашли подтверждение причастности фигурантов к убийству в Осинниках

Суд в Осинниках оправдал двух подсудимых по делу об убийстве у автостанции. Присяжные не нашли доказательств их причастности, сообщает Сiбдепо .

Четыре года назад весной у городской автостанции в Осинниках прозвучал выстрел. Мужчина получил пулю в голову и погиб на месте.

Следователи установили двух человек, которых сочли причастными к убийству. Обоих обвинили в убийстве, но в суде доказать эту версию не удалось.

«Коллегия присяжных заседателей признала недоказанной причастность обоих подсудимых к убийству», — сообщили в региональном пресс-центре судов.

Суд оправдал обоих по обвинению в убийстве. Одного подсудимого признали виновным только в хранении оружия: он получил 3,5 года колонии и штраф. Второй вышел на свободу.

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